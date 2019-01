St. Georgen Kurse thematisieren Demenz

St. Georgen. Einen Pflegkurs zum Thema Demenz bietet der Pflegedienst Schneiderhan vom 12. März bis zum 14. Mai an. An insgesamt acht Abenden geht es von 17.30 bis 19.30 Uhr um Themen wie Demenz verstehen, rechtliche Vorsorge, Pflegeversicherung, herausfordernde Situationen in der Pflege oder die Entlastung der Angehörigen. Das Thema rückt zwar zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit, ist aber oft mit Scham- oder Schuldgefühlen besetzt, heißt es vonseiten des Veranstalters. Deshalb wolle man versuchen, über das Thema aufzuklären und Wege der Hilfe aufzuzeigen. Eingeladen sind alle Interessierten, die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen. Weitere Infos gibt es beim Pflegedienst Schneiderhan, Telefon 07724/94 97 87. Eine Anmeldung ist nötig.