St. Georgen Kulinarisches und Lustiges geboten

Unzählige Lacher

Hinter einer Stoffwand ist das Märchen von Aschenputtel lustig persifliert worden. Stets waren nur die Köpfe der Darsteller sichtbar. Unzählige Lacher hat jeweils der Prinz für seine urkomisch darstellende Aussage "Ich bin der Schönste" erhalten. Nach der Pause war Ute Scholz als "Ute die Blume" mit gelben Blütenblättern um den Kopf an der Reihe. Sie erinnerte an die "Heißzeit" im Sommer, an das Drama mit dem Planschbecken im Hallenbad und an etliche prominente Paare, die sich getrennt haben. In der Rossbergstraße ist auf einem Rasen Kompost in Massen eingebracht worden. Das war des Guten zu viel und musste am nächsten Tag wieder abgetragen werden.

Mit blinkenden Besen tanzten sechs Dienstagsfrauen und holten sich als Putzhelfer drei Männer dazu, die gleich mit Bierkästen auftauchten. Da eine Person der "Sahneschnittsche" mit dem schönen Prinzen durchgebrannt war, sangen Annette Kienzler und Carolin Sprich alleine über "Hollywood wir kommen gleich". Mit der geforderten Zugabe lästerten sie: "Wozu brauchen wir Männer?"

Um Mitternacht begeisterten die Männer zu Schwarzlicht mit ihrem Ballett. Es zeigte sich bei allen Tanzdarbietungen an diesem Abend, dass sich die Probephase über fünf Monate gelohnt hat. Die Mitwirkenden waren enorm engagiert und sorgten beim Publikum für ausgelassene Stimmung. Sowohl beim "Fohrenbobbele-Lied" als auch bei der Polonaise durch den Saal machten alle ausgelassen mit.

Wer erneut Fasnet feiern will, hat dazu am 9. Februar beim Ball der Nesthexen in der Stadthalle die Gelegenheit.