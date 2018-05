St. Georgen Künstler der Region

St. Georgen. Am Internationalen Museumstag am 13. Mai präsentiert das Forum am Bahnhof (FAB) seine fünfte Kunstausstellung. In den drei Kunsthallen ist um 11 Uhr die Vernissage mit Künstlern aus der Region: Didi Azabo, Sonja Binde, Natasza Deddner, Karin Hengstler, Wolfgang Krause, Christoph Lamp, Bernhard Läufer, Imke Lücker, Renate Lücker, Norbert Schmitt, Klaus Steinebrunner. Die Laudatio hält Natasza Deddner. halten. Das FAB-Team freut sich über alle kunstinteressierte Gäste.