St. Georgen Krankenhausareal wird neu beseelt

St. Georgen. "Schönblick – mein Zuhause" so lautet der Slogan für das geplante Wohnquartier auf dem Areal des ehemaligen Krankenhauses am westlichen Stadtrand von St. Georgen.

Dieses Zuhause werde nicht nur einen schönen Blick in die Landschaft bieten, sondern auch eine ansprechende moderne Architektursprache, hervorragende Wohnungsgrundrisse und eine zeitgemäße Ausstattung, stellt das Architekturbüro BilgerFellmeth aus Frankfurt am Main den Wohnkomplex am Stadtrand von St. Georgen in der Projektbeschreibung vor.

Drei Bauabschnitte mit jeweils drei Baukörpern werden realisiert