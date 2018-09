St. Georgen Kosten bereiten Räten Kopfzerbrechen

"Wie viel machen wir noch und wie viel können wir uns noch leisten?" Gerhard Jäckles (FW) Frage zeigte den Kern der Diskussion auf, die am Mittwochabend um die Sanierung des "Roten Löwen" in der Gemeinderatssitzung entfacht war.

Zuvor hatte Stadtbaumeister Alexander Tröndle ein Nutzungskonzept vorgestellt, das für das derzeit leer stehende Gebäude entwickelt wurde: Ein Kulturcafé, Sanitäranlagen und Räume für Jugendliche im Erdgeschoss, Sozial-, Besprechungs- und Beratungsbüros im Obergeschoss und ein großer Saal mit Ausgabeküche im Dachgeschoss. So könnte beispielsweise die Wirkstatt in das Gebäude einziehen.

Es handle sich allerdings lediglich um eine erste Konzeptidee. Hintergrund ist eine mögliche Aufnahme des "Roten Löwen" in das Förderprogramm Bund-Länder-Investitionspakt Soziale Integration im Quartier, kurz SIQ. Die Förderung hängt von der Nutzung ab: Denn Voraussetzung ist, dass die Einrichtung in einem Sanierungsgebiet liegt und das Vorhaben dem Entwicklungskonzept entspricht, also einen sozialen Zweck erfüllt.