St. Georgen Kooperationen bringen Aufschwung

Erfreulich hörte sich auch der Bericht von Kassierer Eric Goedhuis an. Die Musiker hatten vergangenes Jahr 20 Auftritte und acht weitere Termine. Als Höhepunkte bezeichnete Patrick Hilpert das Adventskonzert in der Stadthalle sowie die Mitwirkung bei den "Bergstadtgeschichten". Unverzichtbar sei der jährliche Auftritt im Lorenzhaus. "Wir bekommen da immer schöne Rückmeldungen", freute er sich. Eric Goedhuis verwies auf ein leichtes Minus in der Kasse. Das rühre in erster Linie daher, dass man die eigene Homepage und auch Flyer neu gestaltet habe.

Unterstützung der Jugend zahlt sich aus

Vor einem kurzen Ausblick auf die Aktivitäten für das laufende Jahr dankte Patrick Hilpert der Stadtverwaltung für die finanzielle Unterstützung im Jugendbereich. Diese zahle sich mit Sicherheit aus, wenn die Stadtmusik bei ihren Auftritten die Bergstadt repräsentiere. Das habe sie jüngst auch bei der erstmaligen Teilnahme am Fasnetsumzug in Schramberg gemacht.

Karola Erchinger, bisher als Jugendkoordinatorin im Verein tätig, sorgte für einige Lacher, als sie die Musiker darum bat, nächstes Mal langsamer zu spielen. "Die Narren kamen da nicht mit", verriet sie. Für ihre langjährige Tätigkeit wurde sie vom Vorsitzenden Hilpert geehrt. Durch die neue Konstellation im Jugendbereich falle ihre Tätigkeit jetzt weg, so Hilpert.

Er hofft, dass das aktuelle Jahr etwas ruhiger verläuft als das doch sehr turbulente abgelaufene. Fixpunkt sei natürlich das Adventskonzert, vorgesehen zudem einige Auftritte des Jugendensembles. Eventuell gibt es auch Besuch aus der spanischen Partnerstadt Museros.

Problemlos verliefen die turnusmäßigen Neuwahlen. Marc Philip Goeb wurde als stellvertretender Kassierer, Guido Santalucia als stellvertretender Schriftführer und Herbert Reuter als Vertreter der Passiven bestätigt. Neu gewählt wurden Birk Räuber als Notenwart und Gina Gentner als Jugendwart. Letztere werden laut Hilpert ihre Ämter gemeinsam ausüben. Als Kassenprüfer wurde Manfred Meder bestätigt.

Für zehn Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Estelle Frommherz und Sebastian King geehrt. Eine Kostprobe gab das Erwachsenen-Ensemble mit dem "Badnerlied".