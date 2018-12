St. Georgen Konzerte ganz spontan

Darbietungen ab 14 Uhr in der Fabrik Obergfell

Ab 14 Uhr startet in der Fabrik Obergfell, Bahnhofstraße 8 erstmals ein gemeinsames Alumni-Treffen des St. Georgener Schulnetzwerks und aller ehemaligen Chor-, Orchester-, Stadtmusik- sowie Bandmitglieder aus dem Umkreis sowie Freundeskreise vom Skateplatz am Rondell. Musiker sind eingeladen, ihre Instrumente mitzubringen für spontane Konzerte in offenen Improvisations-Räumen. Die Vernetzung ist wichtiger Auftrag des Fördervereins des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums, berichtet dessen stellvertretender Vorsitzende Daniel Papst. Der Verein repräsentiert auch das Club-of-Rome-Netzwerk aus lokalen Unternehmen und öffentlichen Partnern.

Die Veranstaltung soll auch die lokalen CoR-Netzwerkpartner mit Unternehmern der überregionalen Plattform "Black Forest Diamond" mit Sitz in der Fabrik Obergfell vernetzen. Dort besteht ein Forum zum Austausch von Wissen und Erfahrung in anregender Atmosphäre und zur Information über die lokale Kultur-, Tourismus- und Stadtentwicklung – beispielsweise über neue Innovationsprogramme oder Veranstaltungsformate. Insbesondere die Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen, das Phonomuseum und der Kunstverein Global Forest zeigen bisher großes Interesse an der Veranstaltung. Beim Alumni-Treffens präsentiert der frühere Kunstlehrer Arnold Binder Werke seiner Schaffensperiode "Die Winkeldrittelung: Lösung des driten klassischen Problems der Antike".