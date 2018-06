St. Georgen Kontakte und Beziehungen wichtig

St. Georgen. Lothar Mößner, Pfarrer in Pfinztal-Kleinsteinbach, ist der Vorsitzende in Baden. Da er in der Lorenzkirche die Predigt hielt, waren Besucher aus dem gesamten badischen Raum anwesend, so auch aus Trossingen, Bad Bellingen oder Villingen-Schwenningen. Alle wollten mehr zu dem Tagesthema "Jesus verbindet" erfahren. Mößner äußerte sich dazu: "Wir Christen sind herausgefordert, noch stärker die gegenüber Glaube und Kirche gleichgültigen Menschen in den Blick zu nehmen. Wichtiger als den eigenen Lobpreisstil zu vervollkommnen ist es, Kontakte und Beziehungen zu den vielen religiös desinteressierten und distanzierten Mitmenschen zu suchen und auszubauen. Sie sind wertvoll und von Jesus geliebt – und wir als Gemeinde haben sie nötig mit ihren Gaben und Grenzen. Uns sind sie nicht egal." Die Anwesenden feierten den Gottesdienst, den der Posaunenchor und die Lobpreisgruppe Hornberg mit gestaltete. Anschließend fanden vier Workshops statt. Mößners Thema in der Lorenzkirche lautete "Protestanten braucht das Land: Zeit zum Aufstehen." Pastor Lothar Trensch von der Schwarzwaldgemeinde St. Georgen unterhielt sich mit Jugendlichen zu "Jesus heilt Wunden."

Im evangelischen Vereinshaus AB in der Roßbergstraße herrschten beengte Verhältnisse. Total überrascht waren davon der Organisator des Christustages, der Prediger Wilfried Lange. Zusammen mit Pfarrer i. R. Winfried Frech ging es um die Heilung innerer Beziehungen, die sie anhand des Zöllners Zachäus erklärten. Der Austausch untereinander war sehr rege. Dies zeigte sich auch bei dem Workshop im Gemeindehaus mit dem aus Radolfzell angereisten Pfarrer Thomas Hilsberg. 24 Besucher wollten von ihm wissen, wie Jesus Generationen verbindet. Hilsberg und seine Frau Magdalena haben eine Anleitung verfasst, wie mit Älteren umgegangen werden kann, die unter Demenz leiden. Thomas Hilsberg kommt in Altenheime und dort ist es ihm äußerst wichtig, wie diese Bewohner neu mit dem Evangelium erreicht werden können. Seiner Meinung nach können die rüstigen Rentner eine Gemeinde aufmischen. Auf dem letzten Lebensweg sollten die Menschen nicht allein gelassen und der Weg in die Ewigkeit taktvoll und offen angesprochen werden.

Demente können sich bestens an ihre Kindheit erinnern, das sollte gefördert werden. Das Gehirn ist eine Maschine. Wenn die Maschine kaputt ist, ist jedoch der Mensch noch in Ordnung, die Seele noch intakt. Pfarrer Thomas Hilsberg gab zu Bedenken: "So lange ich lebe, ist Christus bei mir. Und wenn ich nicht mehr lebe, bin ich bei ihm."