St. Georgen/Königsfeld Pflegenotstand: Einrichtungen sehen Politik gefordert

Bei der Evangelischen Altenhilfe in St. Georgen merkt man von einem Pflegenotstand noch nichts. "Wir haben genug Personal und können so die Quarantäne-Verordnungen gut meistern", sagt Heimleiterin Cindy Pratscher. Im Lorenzhaus seien 70, im Elisabethhaus 40 Pflegekräfte im Einsatz. Wenn nun ein Mitarbeiter für zehn Tage in Quarantäne müsste, wäre das nach dem derzeitigen Pflegeschlüssel, der bei ihnen, so Pratscher, "sehr hoch verhandelt" sei, sehr gut möglich. Dann würde etwa auch in "Teildienst" – das bedeutet, dass ein Mitarbeiter Doppel-Schichten macht – oder "Durchdienst", das ist ein Einsatz von 6 bis 17 Uhr – gearbeitet.

"Wenn das jetzt bei der Hälfte der Mitarbeiter der Fall wäre – dann wird natürlich ein Notstand ausgerufen", erklärt Pratscher. Dann sollte das Gesundheitsamt aktiv werden und Lösungen finden, sagt sie: "Wir sind systemrelevant und dann müsste man auch schauen, inwieweit die Quarantäne auch aufgehoben werden kann." Denkbar wäre in dieser Situation auch, dass ein positiv-getesteter Mitarbeiter in einer Schutzausrüstung zur Arbeit kommen könnte. Das sei schließlich in einigen Kliniken bereits der Fall. "Aber wenn wir so weit gehen müssten, wäre das wirklich ein Ausnahmezustand", betont Pratscher.

Unterstützung sollte laut Heimleiterin eigentlich von der Politik kommen

Von Corona ist die Evangelische Altenhilfe derzeit noch verschont: "Nein, Gott sei Dank sind wir nicht betroffen – das darf ich ganz groß betonen", sagt Pratscher und fügt hinzu: "Ich hoffe, das bleibt so." Im Lorenz- und Elisabethhaus seien weder Heimbewohner noch Pflegemitarbeiter infiziert. Auch gebe es keine Verdachtsfälle. Die Evangelische Altenhilfe setzt auf gute Hygienemaßnahmen: "Sehr relevant" seien hier, so Pratscher, die FFP2-Masken, die die Mitarbeiter tragen. Bei der häuslichen Pflege käme zudem ein Vollschutz, bestehend aus Overall, Maske und Handschuhen, zum Einsatz.

Auch die neuartigen Antigen-Tests hätte man nun im Haus – diese werden in St. Georgen aber nur nach Bedarf benutzt. "Die können wir in unklaren Situationen, etwa nach Krankenhausaufenthalten von Bewohnern oder nach Besuchen außerhalb des Hauses, einsetzen", erklärt Pratscher.

Für die Heimleiterin ist klar, dass die Unterstützung, die gerade von der Bevölkerung erbeten wird, eigentlich von ganz woanders kommen sollte: "Es wäre die Sache der Politik, zu helfen." Sie werde wohl kaum von einem Mitarbeiter verlangen können, in ein Heim zu gehen, in dem es gerade einen Corona-Ausbruch gegeben hat, sagt Pratscher und betont: "Ich spreche hier für alle Altenheime: Wir brauchen Unterstützung."

Beim Christoph-Blumhardt-Haus in Königsfeld ist die Situation eine andere – hier hilft man sich bereits mit Leiharbeitern aus. Mit Corona hat das allerdings nichts zu tun: "Das ist überall so, es gibt einfach nicht genug Pflegekräfte. Da kann man noch so viele Zeitungsannoncen schalten: Die Bewerbungen bleiben rar", sagt Heimdienstleiter Jonas Wohlgemuth.

Die Fachkraftquote von 50 Prozent sei, so Wohlgemuth, aufgehoben worden – das heißt, mehr als die Hälfte des Personals darf jetzt auch ungelernt sein. So dramatisch ist es in Königsfeld aber noch nicht: Auf 100 Mitarbeiter kommen derzeit drei Leiharbeiter. So käme man momentan gut über die Runden, aber, so Wohlgemuth: "Es sind in diesen außergewöhnlichen Zeiten auch alle bereit, etwas mehr zu tun."

Und wenn der Ernstfall kommt? "Den Supergau kann man nicht planen", meint der Pflegedienstleiter. "Wenn er da ist, dann kommt er eh anders, als man ihn plant." Auch er sieht dann das Gesundheitsamt in der Verantwortung. Zwar herrscht im Christoph-Blumhardt-Haus Personalnot, doch anderweitig ist die Lage gut: Denn dort gab es noch keinen einzigen Corona-Fall – weder unter Heimbewohnern noch unter Mitarbeitern. Man achte auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen, erklärt Wohlgemuth.

Seniorenheim in Königsfeld nutzt bei Bedarf Schnelltests

So dürften Besucher nur noch zu den festgelegten Besuchszeiten ins Heim – dazwischen werde man das Haus nun abschließen, sagt der Pflegedienstleiter. Nach den aktuellen Verfügungen darf jeder Heimbewohner täglich nur einen Besucher empfangen, auch das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht. Am Eingang würde ein Empfangskomitee Fieber messen, erläutert er.

Auch dem Christoph-Blumhardt-Haus stehen demnächst die Antigen-Schnelltests zur Verfügung – doch auch wie in St. Georgen werden diese dort nur bei Bedarf zum Einsatz kommen. "Wir werden nur gezielt und bei Verdacht testen", betont Wohlgemuth.