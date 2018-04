St. Georgen Königsfeld bei Förderprogramm bedacht

Königsfeld (nmk). Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat in der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms die evangelische Nikolauskapelle in Buchenberg mit 62 510 Euro bedacht. Das Geld kommt der Dachsanierung des Gebäudes zugute, wie das Ministerium mitteilte. "Ich freue mich für die Buchenberger, dass das Land bei der Sanierung des Daches der Nikolauskapelle unter die Arme greift. Denkmalpflege ist Heimatpflege", so der CDU-Landtagsabgeordneter Karl Rombach. Insgesamt fördert das Land mit rund sieben Millionen Euro die Erhaltung, Sanierung und Nutzung von Kulturdenkmalen in Baden-Württemberg.