St. Georgen Klosterweiher bis auf Weiteres gesperrt

St. Georgen - Die Stadtverwaltung hat am Freitag um 13 Uhr mitgeteilt, dass der Klosterweiher aufgrund von Algenblüte und damit verbundener geringer Sichttiefe vorübergehend geschlossen werden muss. Dies sei in Absprache mit dem Gesundheitsamt erfolgt, so Markus Esterle, Leiter der Bürgerdienste.