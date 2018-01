St. Georgen Klimwawandel gut für Wildschweine

Laut Langer wurde die Afrikanische Schweinepest 1921 in Afrika entdeckt. 2007 gab es einen ersten Ausbruch in Georgien, 2014 in Litauen. Wildschweine seien ein Reservoir, übertragen werden könne die Seuche aber auch über per LKW transportierte Lebensmittel. Sie sei aber nur auf Schweine übertragbar. Der Erreger könne in toten Tieren und in Gefrierfleisch sehr lange überleben. Größtes Problem sei, dass es keinerlei Impfung gebe. Für Fallwild solle es ab Februar oder März Verwahrstellen geben.

Betroffene Wildschweine hätte Auswirkungen auf Landwirtschaft. Um Fundorte werde ein mindestens 15 Kilometer durchmessender gefährdeter Bereich definiert. Dort sei Freilandhaltung verboten, alle Hausschweine müssten untersucht werden.

Er freue sich, dass das Thema von der Politik aufgenommen werde, so Wentz. Wildschwein-Problematik habe man im Schwarzwald nie gekannt, seit letztem Herbst sei es aber extrem. Man müsse für darüber nachdenken, wer für Schäden aufkomme. Man könne nicht alles Jägern anlasten. In der Vergangenheit sei zu viel über, statt miteinander geredet worden, so Bolkart zum Dialog zwischen Jägern und Landwirten. Mit Wildschweinen sei man an einem Punkte, wo es für die meisten Betriebe richtig weh tue. Er plädierte für regionale Drückjagden und diesbezügliche behördliche Unterstützung. Er schlug auch die befristete Aussetzung von Schonzeiten vor.

Wildschweine seien Universaltalente, sie könnten sich in einem Jahr verdreifachen, so Rüttiger.

Eine Aufhebung der Jagdruhe halte er nicht für effektiv, da man keine Bachen mit abhängigen Jungtieren schießen dürfe. Wenn man diese später schieße, entferne man einen Reproduktionsmotor und nehme Erfahrung aus der Rotte. Dafür plädierte auch sein Kollege Müller.

Bei Drückjagden brauche es die Zusammenarbeit der ganzen Region sowie mehr qualifizierte Schnüffel- und Stöberhunde. Die Genehmigung bei Straßensperrungen müsse einfacher werden.

Ein Jäger nannte die Unterstützung bei Jagden seitens Kommunen und Kreis stiefmütterlich. Auch kriege man nirgends Gelände für Hundeausbildung.

Ein anderer Gast schlug Geldprämien für geschossene Wildschweine vor. Künstliche Lichtquellen seien bei der nächtlichen Jagd untersagt, so Mayer auf Nachfrage. Ausnahme seien Taschenlampen und Handscheinwerfer. Schwefeldünger könne auf Feldern helfen, sei aber nicht als Pflanzenschutzmittel zugelassen. Man wolle versuchen, Straßenmeistereien bei Sperrungen einzusetzen. Ein großes Problem nannte Sven Jager, Fachgebietsleiter der Unteren Jagdbehörde, fehlenden Dialog und mangelnde Kooperationsbereitschaft unter Jägern. Auch gingen gute Drückjagden nicht von heute auf morgen.

Für Martina Braun war das Fazit, dass Jäger und Landwirte mehr miteinander reden sollten, die Politik aber auch ihre Hausaufgaben erledigen müsse.