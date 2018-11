St. Georgen Kleine Kirche platzt aus allen Nähten

Einige Lieder waren im Programm mit Texten versehen: Wer wollte, durfte mitsingen. So beispielsweise auch beim Danklied "Nun danket alle Gott" von Johann Sebastian Bach oder beim modernen "Hab Dank von Herzen, Herr", das von Henry Smith stammt und von Bertold Engel ins Deutsche übertragen wurde.

Dazwischen spielten Richard Roblee ("Deep River"/ "Are you ready") ebenso tragende Rollen wie eine "Romanze in swing", "Have a Good time" oder die "Intrade in Jazz" – alles, schon an den Titeln erkennbar, moderne Musik. Wiewohl auch moderne Musik durchaus "christlich" sein kann, bewiesen Johannes Nitschs "Beschenkt" oder "König Jesu" des 1972 geborenen Hans-Joachim Eißler.

Unterbrochen wurden die einzelnen Stücke immer wieder durch Wortbeiträge, unter anderem lasen die Musiker reihum aus dem 104. Psalm, der "in menschlichen Worten die Größe Gottes preist", wie Ulrich Schünke betonte. Sie hatten sich auch Gedanken gemacht über einen leidenschaftlichen Gott, der für seine Geschöpfe sogar seinen geliebten Sohn geopfert hatte, um diese reinzuwaschen von Schuld.

Am Ende ernteten die Akteure von den vielen Besuchern reichlich Applaus – und Uli Schünke gab ihnen mit auf den Weg, dass der Chor auf eine Spende der Besucher am Ausgang hofft, damit die Kosten eventuell leichter gestemmt werden können.

"Unser Kassier Rolf Weisser runzelt schon manchmal bedenklich die Stirn, wenn es um Noteneinkauf, Instrumenten-Reparatur oder gar Neubeschaffung geht", meinte Schünke.