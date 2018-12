St. Georgen Klangvolle Impressionen einer Reise

Das monumentale Werk von Alfred Bösendorfer, der vier Länder Skandinaviens durchreiste und dann "Scandinavia" komponierte beeindruckte die Zuhörer durch die starke Emotinalität in der Notation. So durfte auch eine Hommage an Edvard Grieg nicht fehlen, oder Jacob de Haan, den das Leuchten der Herbstsonne in den Alpen zu "Yellow Mountains" inspirierte.

Manchmal kann auch ein Werbetitel wie "Palladio" die Grundlage eines Musikstücks darstellen. Was aber Eric Ball zu seinem "Indian Summer" veranlasste, darüber habe er nirgends Hinweise gefunden. Dagegen konnte er bei einem Stück sogar direkt mit dem Komponisten sprechen: Michael Peter, dem Dirigenten des Trachtenmusikvereins.

Eine Melodie sei ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen, die er dann aufgeschrieben habe. "Langsam gehend" ist die Übersetzung des italienischen "Andante" – und so lässt sich auch die Melodie des "Andantino" trefflich beschreiben.

Rauschender Applaus und Rufe nach Zugaben

Monumental, in machen Phasen aber auch verspielt hatte Mario Bürki die letzten Tage Pompejis komponiert, mit einem fulminanten Ende, das den Ausbruch des Vesuv markiert. Ein Medley des wohl meistgespielten Musical-Komponisten Andrew Lloyd Webber schloss sich da nahtlos an.

Dann wurde es zum Schluss irgendwie doch noch weihnachtlich – wobei die Grundmelodie der Paraphrase über den Siegeschor aus Händels "Judas Maccabaeus" den weihnachtlichen Kirchgängern zwar bekannt ist als "Tochter Zion", allerdings paraphrasiert Albert Loritz tatsächlich intensiv über die Vorlage – ganz sicher keine einfache Lektüre.

Doch selbstredend gab es wegen des rauschenden Applauses Zugaben, bei der es dann kurz weihnachtlich wurde: Zunächst mit spanischem Flair und "Feliz Navidad", dann aber auch mit weihnachtlichen Weisen wie "Stille Nacht". In der Pause gab es einige Ehrungen der Verbände (wir berichten noch).