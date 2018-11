St. Georgen Klänge auf Hackbrettbegeistern Publikum

Bestens ergänzt werden die bis zu drei Hackbretter des Ensembles durch die Zither von Michael Boch.

Für etwas mehr Tiefe darf der von Marion Borho gespielte Bass nicht fehlen. Und die Percussion wird von Andreas Hausberger besorgt, der neben seinem Cajón ein Becken und weitere Rhythmus-Instrumente bedient.

Die Hackbretter werden von Silvia Grüneis, Franziska Hausmann und der Bandleaderin Beate Weißer gespielt.

Beginn und offizielles Ende wiesen auf das bekannte Liedgut der Instrumente hin – alpenländische Stubenmusik. Ansonsten wurden an diesem Abend wie bereits erwähnt ausschließlich Lieblingslieder gespielt. "Das war nicht ganz einfach", stellte Beate Weißer fest. Jedes Ensemblemitglied habe seine Lieblingslieder aus den zehn Jahren ausgewählt und vorgeschlagen.

Gemeinsame Proben immer schwieriger

Auch das gemeinsame Proben sei schwierig. Zwar seien Marion Borho, Michael Boch und sie selbst vor Ort – aber Silvia Grüneis lebe mittlerweile in Sinsheim und die Familie Hausmann bewege sich gar zwischen Luzern und Saarbrücken. "Wenn wir es einmal im Monat schaffen, ist das schon gut", schmunzelte die Arrangeurin der verschiedenen moderneren Stücke.

Viele bekannte Melodien, die man in dieser Instrumentalisierung bis dato eher nicht kannte, stellte das Ensemble vor, so den bekannten Säbeltanz oder auch die "Arabian Dances". Immer wieder gut kommt ein selbst zusammengestelltes Krimi-Medley, das die Erkennungsmelodien von Miss Marple über Derrick bis hin zu James Bond zusammenfasst. Selbstredend darf auch "Der dritte Mann" nicht fehlen – immerhin das einzige Stück, das Michael Boch praktisch original spielen konnte. Dazu gesellten sich Jazz- und Swingstücke, beispielsweise das bekannte Stück der Andrew-Sisters "Bei mir bistu shein". "The Eye of the Tiger" oder ein Abba-Special stellten ebenfalls kein Problem dar. Nach vielen Titeln war dann mit dem alpenländischen "Bleib g’sund" offiziell Ende. Jeder Musiker erhielt ein Blümchen von der Vizepräsidentin des Hackbrettbundes, Linda Boch.

Doch so einfach ließ man die Musiker nicht gehen, drei Zugaben gab es obendrein.