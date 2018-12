St. Georgen Kinder sind mit Feuereifer dabei

Entwickelt hatte die aufgeführte Geschichte in diesem Jahr Lena Jäkle. Darin ging es natürlich um die Jesusgeburt, aber auch die Frage, ob der Heiland nicht auch ein materielles Geschenk benötigt. So bildeten moderne Elemente die Rahmenhandlung, die zu dem Fazit führte, dass Jesus wohl eher am Geschenk des friedlich miteinander Umgehens interessiert ist. Es gehe darum, sich etwas aufs innere Wohl zu besinnen, so Claudia Kopp, die ebenfalls an der Produktion beteiligt war, diese aber nicht mehr wie in den letzten Jahren leitete.

Die Kinder waren mit viel Inbrunst bei der Sache, nicht nur als es um die Geschichte an sich ging, sondern auch beim Singen mehrerer, mit Käthe Schünke einstudierter Lieder. Dabei waren die Gäste eingeladen einzustimmen. Für besinnliche Atmosphäre sorgten auch die passenden Kostüme und per Projektor eingeblendete Fotos, die das Geschehen verdeutlichten. Für die Technik zuständig war David Bösinger, für die Beleuchtung Carolin Jäkle.