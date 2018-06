St. Georgen Kinder sind "heilsame Bremsfaktoren"

Die Schatzinsel gehöre mit zu den besten Kindergärten, was Qualität und Baulichkeit angehe, so Michael Noack, Fachberater für Kindertagesstätten des diakonischen Werks der evangelischen Landeskirche Baden. Er sei sehr stolz über so ein Team und so eine Leitung in seinem Zuständigkeitsbereich.

"Familienzentrum" sei kein geschützter Begriff. Die evangelische Kirche habe deshalb Fortbildungen ins Leben gerufen. Kindergartenleiterin Heike Hagen habe solche mit ihrem Team schon früher initiiert. Wesentlich seien Netzwerkarbeit, Kultursensibilität und ein Perspektivenwechsel. Es gehe darum, sich auf Augenhöhe mit Besuchern zu bewegen. Seine Kollegin Uta Reuter lobte die bewusste Willkommenskultur.

Hagen erinnerte an die Anfänge vor 25 Jahren, die sie selbst miterlebte. Veränderungen verlangten der Mannschaft viel ab. Trotzdem habe man viele Erfolge genießen dürfen. Angesichts 27 000 freier Stellen sei sie sehr froh, so eine gute Mannschaft zu haben. Was zusammenschweiße seien Glaube und Hoffnung.

Hagen bekam von Noack die Auszeichnung und von ihren Mitarbeitern einen Schokoladen-Oscar. Sie lud die Gäste zum Stöbern am "Platz der Erinnerungen" ein. Eine Tombola bot als Hauptpreis den Aufenthalt in einem Freizeitpark, Harry Zapp sorgte für Unterhaltung und die Kinder führten ein Theaterstück auf.