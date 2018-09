St. Georgen Kinder gestalten ein Vesperbrett

In der Schreinerei wurden dem Nachwuchs die Funktionen verschiedener Maschinen erklärt, selbstverständlich mit Ohrstöpseln wegen der Lautstärke. Außerdem durfte jedes Kind sein eigenes Vesperbrett in Form eines Schweines gestalten. Nach getaner Arbeit wurden die Jungen und Mädchen noch mit Keksen und Getränken bewirtet.

Dieser Ausflug bleibt ihnen schon allein wegen des Vesperbretts in schöner Erinnerung. Außerdem waren die Kinder der Schulkindbetreuung noch beim Minigolfspielen, haben die Säge in Peterzell und den Bauhof in St. Georgen besucht und sind zum Untermühlbachhof in Peterzell gewandert.

So erlebten die Peterzeller Grundschüler in den letzten drei Ferienwochen ein ab wechslungsreiches Programm.