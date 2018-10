St. Georgen Kennerin hält Vortrag

Johanna Rahner lehrt an der Universität Tübingen und ist eine ausgewiesene Kennerin der Ökumene. Mit einem Blick über den Tellerrand hinaus wird die Expertin in einem Referat Stellung nehmen sowie einen mutigen Blick in die Zukunft werfen.

Kirchengemeinden sind Veranstalter

Ziel des Abends ist es aber auch, mit allen Interessierten ins Gespräch kommen. Veranstalter sind die evangelische und katholische Kirchengemeinde und die Erwachsenenbildung.