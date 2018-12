St. Georgen Karl Zuckschwerdt wird für 50 Jahre ausgezeichnet

Ehrung als tiefe Verneigung

Langenschiltach sei Gründungsmitglied des Trachtengaus und trete beinahe schon traditionell auch beim Trachtentag in Bad Dürrheim auf, wusste Hans Schäfer. Und im Blasmusikverband ist der Trachtenmusikverein eine Größe, pflichtete Heinrich Glunz bei.

Geprägt werde der Verein durch Persönlichkeiten wie das Vorstandsmitglied Karl Zuckschwerdt, vor dessen Leistung er großen Respekt und hohe Achtung habe, so Glunz. Die Ehrung sei eine tiefe Verneigung vor einem Mann, der in 50 Jahren so etwas wie ein Urgestein geworden sei.