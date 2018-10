St. Georgen Kaffeetrinken und noch mehr

St. Georgen. Nun feiert die Einrichtung in der Friedrichstraße 23 Geburtstag: Fünf Jahre schon ist her, dass der Verein "Von Mensch zu Mensch" die Türen des gemütlichen Cafés für seine Gäste öffnete. Die Vision war, "einen Raum zu schaffen, in dem Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung kommen", heißt es hierzu seitens der Verantwortlichen. Diese Begegnungen machten die Zeit im Café zu etwas ganz Besonderem.

Faire Ware für Gäste

Rückblickend sind die Organisatoren von der evangelisch-methodistischen Taborkirche dankbar für die vielen schönen Begegnungen in ihrem Café und wollen die erfreuliche Bilanz mit einer Geburtstagswoche vom 8. bis 12. Oktober mit den St. Georgenern und besonderen Überraschungen, Geschenken und Angeboten, die in einem eigens aufgelegten Flyer aufgelistet sind, jeweils in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr feiern. Ziel der Initiative ist es, faire, ökologische und regionale Waren in den Vordergrund zu stellen, denn der Bohnenheld-Kaffee kommt von Kleinbauern in Kamerun, die faire Preise für ihre Ware bekommen. Ebenso gilt dies für Tee und Schokolade, die von der Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt mbH (Gepa) bezogen werden und selbst der Kuchen kommt von örtlichen Bäckereien oder Hobby-Bäckern im Umfeld. Eine heimelige Wohnzimmeratmosphäre tut sein Übriges für den familiären Charakter. Einmal im Monat treffen sich dort auch Menschen zu "Coffee & Soul", sowie alle zwei Wochen dienstags Frauen zum gemeinsamen Frühstück.