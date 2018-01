St. Georgen Junioren meistern die Herausforderungen

Nils Klausmann kam auf den siebten Platz knapp gefolgt von Moritz Rombach auf Platz acht.

Der Lauf "Rund um Neukirch" fand dieses Jahr auf der Schneeinsel im Weissenbachtal in Schönwald statt, traditionsgemäß am Dreikönigstag und in klassischer Technik. Der Skiverein war mit 31. Aktiven Sportlern am Start, was eine große Herausforderung für den Trainer Rolf Kopp und sein Wachs-Team darstellte. Aber die 31 Paar Ski wurden in kurzer Zeit optimal präpariert.

Max Broghammer, Leo Rombach und Jonas King gewannen ihre Altersklassen. Frida Rombach kam als Dritte ebenfalls aufs Treppchen. Nora Blum und Simon Schneider wurden Fünfte. In der Schülerklasse U13 kam Sabine Fleig als Sechste knapp vor Nelly Fehrenbach die Siebte wurde ins Ziel.

Friederike Pfaff zeigte ein tolles Rennen, sie konnte ihre Altersklasse souverän gewinnen und hatte sogar die viert-beste Zeit aller Damen. Philipp King zeigte als Zweitplatzierter sein Können. Robin Reichert wurde Zwölfter. In der Jugendklasse kam Jannik Pfaff als Zweiter aufs Treppchen, seine Cousine Lena Pfaff wurde Fünfte. Die 18-jährige Annika Fichter gewann. In der Damenklasse wurde Lisa Kopp Zweite vor Helena Merkle als Vierte und ihrer Schwester Julia Merkle, die Aechste wurde.

Bei dem wirklich stark besetzten Feld der aktiven Herren erkämpfte sich Lutz Klausmann den vierten Rang, Thomas Kopp wurde Siebter und Bernd Klausmann Zehnter.

Der Vorsitzende Günter Pfaff zog sich nach einer 30-jährigen Wettkampfpause wieder einmal eine Startnummer an und konnte als Sechster seiner Klasse überzeugen. Thomas Krenz kam als Fünfter und Michael Stäb als Sechster ins Ziel. Josef Ilgner gewann seine Altersklasse.

Nun hoffen die Langläufer der Bergstadt auf das Weiß von oben, damit die anstehenden Schwarzwaldmeisterschaften, die der SV Rohrhardsberg austrägt, ohne Probleme stattfinden können.