St. Georgen Junge Künstler gewinnen Musik-Schnupperstunden

Die jüngste Teilnehmerin, die vierjährige Johanna Morat, hatte unter den Vier- bis Sechsjährigen die Nase vorn. Viele bunte Noten hat sie für den Wettbewerb gemalt. Mit der Welt der Rhythmen und der Melodien beschäftigt sich Johanna bereits bei der musikalischen Früherziehung in der JMS. Ihr Wunschinstrument ist das Klavier, sagt sie, ohne lange zu zögern.

Einen lustigen Musiker mit Blockflöte hat Paul Jäckle gemalt und in seiner Altersklasse den ersten Platz belegt. Am liebsten würde er selbst E-Gitarre spielen lernen, gibt er zu. Auch der dritte Gewinner, Salomon Schwarz, will gern Gitarre ausprobieren.

Als treue Helfer seien die Mitglieder des Fördervereins bei Veranstaltungen der JMS immer dabei, betonte Schulleiter Bernd Rimbrecht. "Am Tag der offenen Tür herrscht bei uns immer viel Trubel. Beim Matwettbewerb hatten die Kinder eine Ruhephase, in der sie sich Gedanken über Instrumente machen konnten", hob er hervor. "Viele Kinder und Eltern wissen gar nicht, was man hier in der JMS alles machen kann", sagte Ulrike Tillack vom Förderverein. Es sei deshalb wichtig, auch die Kleinsten für die Musik zu begeistern.