St. Georgen Jugendleitertreffen als Forum zum Austausch angedacht

Unter dem Motto "Arbeit gegen Weisheit" sollen Jung und Alt besser vernetzt werden. Die Jugendreferentin Deborah Chala berichtete unter anderem von einer Kroatien-Freizeit mit dem Thema "Fette Beute – Warum die Bibel so dick ist". Das habe die Jugendlichen ermutigt, mehr Zeit mit der Bibel zu verbringen. Beim Zeltlager beschäftigten sich Teilnehmer vor allem mit Bibelgeschichten, die mit Wasser zu tun hatten. Chala lud zu Sing-and-Pray-Gottesdiensten am 21. Oktober und am 27. Dezember ein.

Ziel sind vierteljährliche Gottesdienste

CVJM-Sekretär Pierre Friedmann berichtete von zwei Jungscharen und drei Jugendkreisen. Der vierte wurde mangels Teilnehmern aufgelöst. Themen seien Bibellesen oder Themen- und Gesellschaftsabende. Er lud zum freitäglichen "locker-flockigen Sport" ein. Im Oktober startet eine Jungschar an der Robert-Gerwig-Schule, am 7. Oktober findet das CVJM-Herbstfest statt, am 20. Oktober ein gesamtkirchlicher Jungschartag. Am 30. November ist der erste Jugendgottesdienst "Regional" geplant.