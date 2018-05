St. Georgen Jubiläums-Konzert verzaubert die Zuhörer

Einleitend meinte Sabine Porsch mit den Worten des Schriftstellers E. T. A. Hoffmann: "Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an." Sie wünschte den Zuhörern viel Spaß bei den russischen Musikstücken und den Gedichten und Erzählungen. Es werde erfahrbar, wie sich Sprache und Musik gegenseitig erklären, beleben und verstärken.

Zu den "Ludwig Chamber Players" wusste Porsch: "Musikalische Sprache braucht keine Übersetzung. Die aus fünf Nationen stammenden Musiker reden in der selben Sprache zu uns." Um ihre Musik mit Worten zu untermalen, hatten sie den SWR-Moderator Martin Seidler eingeladen. Er gesellte sich aus dem Hintergrund zu den vor der Bühne aufspielenden Musikern nd bereitete die Zuhören mit passenden Worten vor: "Der Saal ist voll, die Logen funkeln. Parterre und Sessel summt und lebt. Ganz oben klatscht man schon im Dunkeln, bis rauschend sich der Vorhang hebt." Die Nähe zum Publikum war bewusst gewählt. Dies schuf den Rahmen für einen familiären Abend. Überwiegend waren Erzählungen und Gedichte von Alexander Puschkin zu hören.

Wie nicht anders zu erwarten, war Seidler in seinem Element. Seine deutliche Aussprache, verknüpft mit Gestik und Mimik, machten jede Erzählung zu einem Genuss. So ließ er die Besucher vor den nachfolgenden romantischen Zeilen seufzen. Von Träumen Puschkins war zu hören, dass er am liebsten daraus nicht mehr aufwachen wollte.