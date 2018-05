Insgesamt 14 Konfirmanden werden von Pfarrerin Lisa Interschick zum Tisch des Herrn geführt. Bereits am 29. April wurden auch Julian Philipp Jerke und Jule Weisser in Tennenbronn konfirmiert. Nun konnten in der St. Georgener Lorenzkirche auch Diana Albach, Johannes Berner, Patricia Hackenjos, Nico Kroh, Nikita Leinweber, Marina Lena Müller, Johannes Tibor Porsch, Arved Räuber, Jannik Schachtmann, Nicolas Strumberg, Jonas Paul Tillack und Justin Wagner von ihrer Pfarrerin Lisa Interschick (links) eingesegnet werden. Foto: Kommert