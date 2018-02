St. Georgen Jetzt haben die Narren das Sagen

St. Georgen/Königsfeld. In der Bergstadt werden um 10 Uhr die Schulen ausgehoben. Besonders heftig geht es dabei immer im Bildungszentrum zu. Bereits um 12.30 Uhr ist der Rathaussturm, an dem sich nicht nur Narren beteiligen dürfen. Um 14.30 Uhr beginnt der Kinderumzug von der Innenstadt auf den Roßberg, wo um 15 Uhr der Kinderball in der Stadthalle beginnt.

In der katholischen Unterkirche öffnet das Gasthaus "Zum goldenen Auerhahn". Auftakt des närrischen Treibens ist mit der "Wieberfasnet" um 20 Uhr. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Von der Brigach bis ins Schwarze Meer".

Folgende Fasnetsveranstaltungen finden in Königsfeld und den Ortsteilen am Schmotzigen Donnerstag statt: 5.30 Uhr, Fasnetantrommeln der Schoaf-Hexen Weiler am Hexenschopf; 5 Uhr, Wecken der Burgberger Bettelwieber in der Ortsmitte in Burgberg; 10 Uhr, Schülerbefreiung durch die Narrenzunft Neuhausen in der Grundschule; 10.30 Uhr Schülerbefreiung durch die Burgberger Bettelwieber an der Grundschule; 14.30 Uhr Kinderfasnet mit den Schoaf-Hexen in der Gemeindehalle in Weiler; 14.30 Uhr Kinderumzug mit Geistbefreiung und Wölfe holen und närrischem Treiben in der Ortsmitte mit dem Musik- und Trachtenverein sowie der Narrenzunft Neuhausen; 14.30 Uhr Rathaussturm und Schlüsselübergabe der Rotwald-Deifel im Rathaus Königsfeld; 15.30 Uhr Narrenbaum stellen in der Ortsmitte von Burgberg mit den Burgberger Bettelwieber. Um 17 Uhr geht es weiter mit Treibstock aufstellen der Schoaf-Hexen an der Gemeindehalle in Weiler; 20 Uhr Ball der Vereine – Fasnet im Dorf mit den Glasbachhexen Buchenberg im Haus der Bürger.