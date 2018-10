St. Georgen Jeden Freitag nach der Schule in die Werkstatt

Begrüßt wurden die Schüler von mehreren Lehrlingen sowie Ausbildungsleiter Hansjörg Kaltenbrunner und Anja Nießner, die bei EBM-Papst für die Kommunikation und das Regionalmarketing zuständig ist.

Azubi-Bus im Einsatz

Sinn und Zweck der Kooperation sei, den Schülern einen Einblick in die gewerblich-technische Ausbildung zu ermöglichen, so Kaltenbrunner. Üblicherweise gebe es das nur während einwöchiger Praktika, in diesem Fall aber kämen die Jugendlichen während des gesamten Schuljahres jeden Freitagnachmittag in die Lehrwerkstatt des Unternehmens. Die Schüler werden mit dem Azubi-Bus abgeholt und wieder an die Schule zurückgebracht.