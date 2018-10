St. Georgen Jede Briefmarke hat ihre eigene Geschichte

Dass das Hobby Briefmarkensammeln keinesfalls statisch ist, teilt der Verein in einer Bekanntmachung mit. In den vergangenen Jahrzehnten seien in steigendem Maße sogenannte Heimatsammlungen hinzugekommen, in denen neben Briefmarken auch Ansichtskarten, Poststempel des Ortes und sonstige postalische Belege gesammelt werden. Auch für die Münzensammler bietet sich ein weites Betätigungsfeld.

Der Tauschtag biete eine bequeme Möglichkeit, die Lücken einer im Aufbau befindlichen Sammlung zu schließen – sowohl für Länder- als auch für thematische Sammlungen.

Dabei gehe es nicht nur um alte Briefmarken – einmal im Jahr etwa gebe es anlässlich des Tages der Briefmarke – am 13. September dieses Jahres fand ebendieser statt – eine besondere Auflage, sozusagen die Briefmarke der Sammler. Sie erscheint nur einmal jährlich.