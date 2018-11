St. Georgen Jazzcrew 2.0 mit bekannten Hits

St. Georgen. Nicht mehr wegzudenken im Jahreskalender ist das Konzert der Jazzcrew 2.0 im Theater im Deutschen Haus in St. Georgen in der Vorweihnachtszeit. Bereits im dritten Jahr besteht die Jazz­crew 2.0 des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG) unter der Leitung von Benjamin Heil. Die stetig wachsende Jazz- und Popband des Gymnasiums bestreitet das traditionelle "X-MAS Special" am Samstag, 1. Dezember, 20 Uhr, nun erstmals alleine, ohne Partnerband, im Theater im Deutschen Haus. Die motivierten Musiker freuen sich auf viele Zuhörer, die sie mit einem abwechslungsreichen Programm, das aus bekannten Hits der Stilrichtungen Rock, Pop, Jazz und Soul besteht, begeistern wollen. Außerdem wird auch der klassische Big-Band-Swing dargeboten. Das Publikum darf sich auf jede Menge mitreißende und schwungvolle Musik freuen. Der Eintritt beträgt sieben Euro, Schüler zahlen vier Euro. Eintrittskarten für das Konzert der Jazzcrew 2.0 sind im Vorverkauf bei Natur- und Feinkost Hoppe sowie bei Bandleader Benjamin Heil verfügbar. Reservierungen für die Abendkasse können – gegen Vorkasse und solange Vorrat reicht – über die Vereinshomepage, den Facebook-Shop oder per E-Mail an info@puthe.de vorgenommen werden.