St. Georgen Jazz und Swing im Gottesdienst

Das klang streckenweise eher wie Nat King Cole statt nach traditioneller Kirchenmusik und wartete mit Jazz- und Swing-Rhythmen auf, die zum Mitswingen einluden. Besinnliche Passagen wechselten sich dabei mit Klängen ab, die an lateinamerikanische Lieder erinnerten.

Instrumental begleitet wurde der Chor am Piano von Elisabeth Spath, am Bass von Stephan Higler, und am Schlagzeug von Jens Willi. Die Messe hielt der Präses des Chores, Pfarrer Paul Dieter Auer.