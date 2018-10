Ein spontanes 66-jähriges Fest hat der Jahrgang 1952 aus St. Georgen gefeiert. Nach einem gemeinsamen Frühstück im Restaurant Hegaublick in Engen besuchten die Jahrgänger die Brauerei Hirsch in Wurmlingen, dann ging es weiter in die "Welt der Kristalle" nach Dietingen. Nach einem Abendessen im "Zollhaus" ließen die Bergstädter den Abend gemeinsam ausklingen. Der gemütliche Abschluss fand im Restaurant Seehaus am Klosterweiher statt. Foto: Welpe