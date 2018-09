St. Georgen Jäger stellt Anzeige wegen gerissenen Rehs

Dass der geschilderte Fall allerdings nach bisherigem Kenntnisstand keine Ermittlungen nach sich ziehen kann, erklärt Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. "Aus polizeilicher Hinsicht stellt das zunächst keine Straftat dar", kommentiert er den Fall des gerissenen Rehs. Der Polizei sei weder der Hund noch der Halter bekannt.

Das Nichtbeachten der Leinenpflicht ist eine Ordnungswidrigkeit, nicht aber eine Straftat, führt er weiter aus. Eine Differenzierung ist laut Popp hierbei notwendig, da Geschädigte zwar eine Anzeige gegen Unbekannt stellen können, allerdings nur, wenn es sich um eine Straftat handelt. "Es gibt keine Ordnungswidrigkeit gegen Unbekannt", fasst Popp zusammen. "Uns sind zunächst also die Hände gebunden."

Die Ahndung und Prüfung von Ordnungswidrigkeiten liegt in der Verantwortung des Ordnungsamts. Wie Markus Esterle, Leiter der Bürgerdienste, erklärt, sind in St. Georgen die Pflichten von Hundehaltern in der Polizeiverordnung verankert. In dieser ist zwar im Bezug auf Leinenpflicht lediglich festgeschrieben, dass Hunde im Innenbereich angeleint werden müssen, allerdings gibt es auch für Außenbereiche genaue Regeln. "Der Hundehalter muss hier im Einwirkungsbereich sein", betont Esterle. Das heißt konkret: Ohne Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, darf dieses nicht frei umherlaufen.