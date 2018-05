St. Georgen J. G. Weisser zählt zu den Besten

Die Digitalisierung der Unternehmen führt nicht nur intern zu neuen Prozessen, sondern auch zu einer Vielzahl an innovativen Produkten und frischen Konzepten. Besonders Unternehmen aus Bayern und Baden-Württemberg nehmen hier eine Vorreiterrolle ein. Über die Hälfte der nominierten Unternehmen für den "Best of Industry"-Award 2018 kommen aus diesen beiden Bundesländern.

Eine unabhängige Fachjury und die Online-Community des Fachmediums "MM Maschinenmarkt" zeichnen mit dem "Best of Industry"-Award hervorragende Produkte und innovative Konzepte aus. Für den Award des Fachmediums werden nur Produkte und Unternehmen nominiert, die bereits einen Industriepreis gewonnen oder es bei einer Verleihung auf die Shortlist geschafft haben. Bei der Entscheidung haben die Leserschaft und die Fachjury jeweils 50 Prozent der Stimmen. Die Fachjury besteht aus Experten der Industrie und Forschung sowie Fachredakteuren des "MM Maschinenmarkt".

Zu den Nominierten aus Baden-Württemberg gehört die J. G. Weisser Söhne GmbH & Co. KG in der Kategorie Zerspanung. Unter den Nominierten aus Bayern befindet sich die Röhm GmbH, Kategorie Betriebstechnik, Sontheim, die auch ein Entwicklungs-Büro in St. Georgen auf der Seebauernhöhe unterhält.