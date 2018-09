St. Georgen Intrigen, Mord und viel Unterhaltung

Der Einstieg in die Geschichte war der Tod der wohlhabenden Patricia, deren Mann schon vor Jahren unter mysteriösen Umständen zu Tode kam. Das Erbe ging zunächst an Ricarda (Karin Binkert-Hörmann) und Wilma (Cornelia Burkart), die zwei ehemaligen Hausdamen. Verwandte und sonstige Nutznießer hatten zu warten, bis beide Damen das Zeitliche segnen. Diese freuten sich zunächst diebisch über ihr Glück, es zeigte sich aber schnell, dass die Harmonie nur gespielt war und weder Ricarda noch Wilma an einem langen Leben ihrer Kollegin Interesse hatten.

Für weitere Komplikationen sorgten Neider wie Doktor Gonski (Christian Lewedei), der Chauffeur Max (Jörg Kluge) und Isolde (Susanne Dilger, die Nichte der Verstorbenen. Jeder von ihnen zeigte großes Interesse an den Hinterlassenschaften und versuchte, mit mehr oder weniger Geschick, etwas davon abzustauben.

Erpressung ist an der Tagesordnung