St. Georgen Internationales Quartett tritt auf

St. Georgen. Die Konzertreihe Ökultur wird am Samstag, 9. Juni, fortgesetzt. An diesem Abend wird um 19 Uhr zu einer geistlichen Abendmusik in die Kapelle des Ökumenischen Gemeindezentrums eingeladen. Die Zuhörer erwartet hierbei ein rund einstündiges Programm, das sie in den Sonntag einstimmen soll.