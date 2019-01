St. Georgen Intensive Zusammenarbeit besteht mit den Nachbargemeinden

Thomas Weißer lobte die gute Zusammenarbeit: Zwei gemeinsame Einsätze mit der Abordnung aus Oberkirnach habe es 2018 gegeben. Auch für 2019 gebe es wieder gemeinsame Proben.

Schriftführer Franz Günter hob noch einmal die Einsätze des vergangenen Jahres hervor. Wie 2018 hatte auch das Jahr 2019 mit einem Großbrand begonnen, tragischerweise habe es im letzten Jahr wieder eine Hilfeleistung bei einem tödlichen Unfall gegeben. 13 Probenabende, dazu die Gesamtprobe sowie die Probe am Kammererhof hätten das Jahr strukturiert. Drei Kameraden hätten gemeinsam mit Peterzell das Leistungsabzeichen Bronze absolviert. Ausflug und Sommerfest seien feste Termine der Abteilung. Erfreut sei er, dass mit Andreas Haller und Moritz Maier zwei junge Stockwälder zur Wehr gestoßen seien.

Die Zukunft des Festes ist ungewiss

Günter zeigte auch, dass der gute Ausbildungsstand nicht von ungefähr kommt: Gleich sechs Kameraden wurden für einen 100–prozentigen Probenbesuch geehrt, zwei weitere hatten nur eine Fehlprobe.

Auch in diesem Jahr wird es einen eintägigen Ausflug geben, versprach Kommandant Mayer. Ob und wie man allerdings das berühmte Fest auf der Kammererhöhe auf Dauer noch durchführen werde, sei nach den neuesten Plänen der Finanzbehörden ungewiss. Es sei mit sehr viel Arbeit und Aufwand verbunden und sicher keine Selbstverständlichkeit. Ein kleines Schmankerl hatte der Ortsvorsteher: Im Gemeinderat hatte man beschlossen, dass jeder Feuerwehrkamerad auf Wunsch eine Jahreskarte fürs Hallenbad bekommt.

In seinem letzten Kassenbericht konnte Andreas Hils vermelden, dass er wieder einige Euro in die Rückstellungen führen konnte. Hils wurde im Anschluss zunächst in offener Wahl als Kandidat für die Nachfolge als Kommandanten-Stellvertreter vorgeschlagen – gewählt wird geheim am 8. März in der Vollversammlung der Gesamtwehr.

An seine Stelle als Kassier rückt für zunächst drei Jahre Tobias Fichter. Als Mitglied in den Gesamtausschuss rückte Andreas Storz nach – er hatte bei der letzten Wahl die zweithöchste Stimmenzahl. Ein wenig stolz ist man in Oberkirnach auf Storz – er ist einer der Kreis-Ausbilder Atemschutz, den entsprechenden Lehrgang hat er erst kürzlich bestanden.

Neben der Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr und einigen Fortbildungsabenden für Führungskräfte wird es am 4. Juni eine Gemeinschaftsprobe mit Rohrbach geben –­ im sogenannten Kasperhaus, das zwar zum Schlempen gehört, aber auf Oberkirnacher Gemarkung liegt. Außerdem wird am 17. September mit Unterkirnach geprobt, und dazu kommen eine eigene Herbstprobe und die Gesamtprobe mit allen Wehren der Bergstadt.