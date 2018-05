St. Georgen "Innovativ durch Forschung"

St. Georgen/Mulfingen (dvs). Seit dem Jahr 2014 zeichnet der Stifterverband Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung mit diesem Gütesiegel aus und honoriert damit deren Bemühungen als Innovationstreiber. Die für zwei Jahre gültige Auszeichnung ehrt dabei Unternehmen, "die ein besonderes Engagement für Forschung und Entwicklung zeigen", wie der Verband mitteilt.

"Die steigenden Anforderungen an die Digitalisierung verlangen es von uns, auch in diesem Bereich kontinuierlich neue Innovationen auf den Markt zu bringen, um so unsere Technologieführerschaft weiter auszubauen. Wir freuen uns daher, dass unsere hohe Innovationstätigkeit zum wiederholten Male mit dem Gütesiegel‚ ›Innovativ durch Forschung‹ honoriert wurde", betont Bruno Lindl, Gruppengeschäftsführer für Forschung und Entwicklung.

Zwei Denkfabriken