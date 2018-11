St. Georgen Innenraum des "Öku" verändert sich

Pfarrerin Lisa Interschick stellte der Gemeinde modellhaft die Paramente für den Altar und die Kanzel vor. Dazu soll auch das Bild hinter dem Altar einem modernen Bildnis weichen – auch davon hatte sie ein Modell bekommen, dazu ein größeres Bild, das mit dem Vorschlag selbst nur eines zu tun hatte: Es sollte die Materialien darstellen, also Tuch, Gewebestrukturen und Filz, der sich auch bei den Paramenten wiederholt. Das jetzige Altarbild bleibe der Gemeinde aber erhalten, es bekomme nur einen neuen Platz, so die Pfarrerin.

Café-Bereich wird vom Foyer optisch getrennt

Ebenfalls Thema war eine großflächige Glaswand, die den Café-Bereich künftig vom großen Foyer abtrennen soll und über einen breiten Eingang verfügen wird. Dazu soll der Parkettboden in der Cafeteria abgeschliffen und neu versiegelt werden.

Im Anschluss gab Interschick noch einen Ausblick: Als nächste Station des 40. Geburtstags wird es am 24. November ab 19 Uhr unter dem Motto "Lieben Sie das Öku?" Geschichten von Rosemarie Ziegler und Klaus Meyer geben, dazu umrahmen Sabine Porsch (Klavier), Jochen Kiene (Cembalo) und Sophie Rosenfelder (Sopran) den Abend musikalisch.

Das "Öku"-Fest, das in der Regel im Juni stattfand, soll aus terminlichen Gründen im kommenden Jahr erst am Ende der Kinderbibelwoche durchgeführt werden, das wäre am 8. September, unberührt davon bleibt das Kirchenkabarett, das am 19. Juli steigen soll.

Im Dezember wird es zudem einen neuen Anhang zum Gesangbuch geben. Da dort sehr viele ganz neue Lieder drin seien, will Lisa Interschick einige Samstagabend-Gottesdienste nutzen, um diese einzuüben – die Mehrzahl könne man auch mit Klavierbegleitung singen. Und, da sie festgestellt habe, dass aus terminlichen Gründen immer weniger katholische Gottesdienste stattfänden, würde sie diese gerne als ökumenische Gottesdienste feiern.

Für Öku-Gottesdienste, die entweder in der Lorenzkirche oder in Tennenbronn gefeiert würden, könne man bei Siegbert Hils, Telefon 07724/ 41 40, nach einer Mitfahrgelegenheit anfragen.