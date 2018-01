St. Georgen In London: "Beste FinTech-Partnerschaft"

St. Georgen/Stuttgart (dvs). GFT Technologies SE und die Deutsche Bank wurden bei den Financial Innovation Awards 2017 für die erfolgreiche Zusammenarbeit beim Projekt "dbPalace" ausgezeichnet. Das Team errang in London den Gesamtsieg in der Kategorie "Best Fintech Partnership". An acht Standorten weltweit haben 200 Experten von GFT und der Deutschen Bank in enger Zusammenarbeit die Plattform entwickelt.