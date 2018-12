St. Georgen In Indien gehen die Uhren anders

"Indien hat eine so wunderschöne und farbenfrohe Kultur, und die Menschen sind sehr nett", fasst Paul das Erlebte zusammen. "Das Beeindruckendste war die Dankbarkeit, die die Menschen dort einem entgegengebracht haben. Und die extreme Armut, die wir gesehen haben", meint Maleni. Die Waisenkinder im Heim hätten nur einen Ball, ein Volleyballnetz und zwei Schaukeln gehabt, erinnert sich Sarah, und seien trotzdem glücklich gewesen. "Sie haben sich an den kleinen Sachen richtig gefreut."

Yannick sagt, er fand die Kluft zwischen Arm und Reich erschreckend. "Wir haben Leute kennengelernt, die eine eigene Firma und eine Villa haben, und auch solche, die auf dem Boden geschlafen haben und nicht mal ein richtiges WC hatten."

Ihre Eindrücke teilten die vier "Weltklässler" mit ihren Mitschülern und Lehrern im Blog. "Das Schreiben hat geholfen, das Ganze zu verarbeiten", gibt Maleni zu. Denn besonders in den ersten Tagen war vieles neu und anders: Temperaturen über 30 Grad, exotische Gewürze, Verkehrs-Chaos auf den Straßen.

An die Schärfe des Essens haben sich die Schüler langsam gewöhnt. "Am Ende konnten wir sogar Reis mit Händen essen –­ wie die echten Inder", sagt Sarah. Die indische Mentalität zu verstehen, war für sie dann um einiges schwieriger. "Dass man sich im Auto nicht anschnallt, dass man etwas plant und das dann nicht stattfindet oder dass man zu einem Termin eine halbe Stunde später kommt – die indische Uhr läuft halt wirklich ein bisschen anders", nennt Maleni einige Beispiele.

Dabei haben die vier auch die andere Seite der indischen Seele entdeckt. "Was wir alle in Deutschland lernen können, ist die Gastfreundschaft, die Offenheit für Fremde. In Indien versuchen die Menschen immer, ihren Gästen das Beste zu geben", sagt Maleni. "Die Inder sind viel offener, sie machen für andere viel mehr als für sich selbst", fügt Yannick hinzu.

In diesen vier Wochen haben die St. Georgener viele besondere Momente erlebt. Das Fest der Lichter im Heim ist einer davon, aber auch der Nachmittag, an dem sie in der Stadt Essen an Obdachlose verteilt haben. "Da haben wir so viel Leid und Armut gesehen, dass es auf jeden Fall für immer im Gedächtnis bleibt", findet Maleni.

Sarah gibt zu, die vier "Weltklasse"-Wochen hätten ihr Denken verändert. "Mir ist es jetzt sehr wichtig, dass ich nicht verschwenderisch mit dem Essen umgehe. Ich sehe auch, dass alles, was ich habe, nicht selbstverständlich ist", sagt sie.

Das ist auch die Erfahrung, die Yannick gemacht hat: "Man kann sich froh schätzen, wenn man morgens, mittags und abends etwas zu essen hat. Viele Leute in Indien haben nur eine halbe Mahlzeit am Tag." Sein Mitschüler Paul sagt: "Ich habe in dieser Zeit gelernt, dass wir unseren Lebensstandard in Deutschland und in der EU sehr wertschätzen müssen und dass man viel mehr mit anderen Menschen teilen sollte."