St. Georgen In diesem Jahr gelten für die Schau keine Einschränkungen

Neben Spezialvolieren gibt es auch einen kleinen Streichelzoo, in dem besonders friedfertige und geduldige Tiere wie Seidenhühner von den Kindern gerne geknuddelt werden können. "Die Tiere werden immer wieder ausgetauscht, damit sie nicht zu sehr gestresst werden", erklären die Mitglieder des Geflügelzuchtvereins. Manchmal bringt ein Mitglied auch ein Zicklein mit.

Für die Kinder halten die Züchter auch einen Basteltisch bereit, dazu wird es wieder eine Tombola geben, am Samstagabend spielt ein Alleinunterhalter zum Tanz auf. "Auch für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt, sowohl am Samstag als auch am Sonntagmittag", strahlt Nock.

Im Mittelpunkt werden aber die gefiederten Stars stehen. "Wir freuen uns darauf, viele Besucher in Peterzell zu erleben", erklären die Vereinsmitglieder. Am Samstag, 19. Januar, beginnt die Ausstellung um 13 Uhr und dauert an diesem Tag bis Mitternacht. Am Sonntag öffnen die Züchter die Tore bereits um 9 Uhr morgens, um 18 Uhr ist die Ausstellung vorbei.