St. Georgen In Deutschland läuft’s

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (EBITDA) betrug 10,05 Millionen Euro und wurde gegenüber dem Vorquartal nahezu verdoppelt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg das EBITDA um ein Prozent (9,92 Millionen Euro). Das Vorsteuerergebnis (EBT) lag mit 6,52 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das Ergebnis pro Aktie blieb stabil bei 19 Cent.

Der GFT-Konzern hat seine Wurzeln in St. Georgen. Zum 31. März beschäftigte er 4735 Mitarbeiter, zwei Prozent weniger als zum Ende des Vorjahresquartals. Im Vergleich zum Vorjahresende blieb die Mitarbeiterzahl nahezu konstant. Aufgrund der sehr guten Auftragslage erhöhte sich in Deutschland die Zahl der Beschäftigten zum 31. März im Vergleich zum Vorjahresquartal um zehn Prozent auf 356.

Die GFT erwartet für das Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz zwischen 400 bis 420 Millionen Euro. "Unser klares Ziel ist es, in diesem Jahr bereits 25 Prozent des Konzernumsatzes mit neuen Technologien zu erzielen", sagt Marika Lulay, CEO der GFT Technologies SE. Die Tech- no­logiekompetenz bietet GFT nun auch gezielt Unternehmen aus dem Industriesektor an. Neue strategische Allianzen sind bereits gestartet. "Das laufende Geschäftsjahr nutzen wir, um unsere Kundenbasis – sowohl bei Banken und Versicherungen als auch im Industrieumfeld – weiter auszubauen. So erwarten wir 2018 erste Umsätze mit Industriekunden im mittleren einstelligen Millionenbereich", so Lulay.