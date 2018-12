St. Georgen In der Krise sieht er Chancen

Dass allen voran in einer Sanierungsphase manche dieser Entscheidungen mitunter nicht auf Gegenliebe stoßen, ist für Pfeffer Teil des Berufs. "Wenn ich mir als Geschäftsführer Sorgen machen würde, welche Außenwirkungen ich mit meinem Handeln erziele, könnte ich meinen Job für alle Mitarbeiter nicht gut machen", unterstreicht er. Mit Kunden zu verhandeln, auch einmal Zugeständnisse zu streichen, gehört für ihn zum Tagesgeschäft. Auch, dass er seine Mitarbeiter zum Umdenken bewegen muss. "Für mich war der wirklich belastende Punkt, dass ich Mitarbeiter gehen lassen musste. Mitarbeiter, bei denen man auch weiß, die stürzen wir damit ein Stück weit in ein Problem hinein", gibt Pfeffer zu.

Für einen kurzen Moment runzelt er die Stirn. Das Klischee des Unmenschen an der Spitze eines Unternehmens, für den Mitarbeiter nur Zahlen sind – Pfeffer scheint es nicht zu erfüllen. Doch er räumt ein, dass er auch anders kann: "Ich bin sicherlich kein einfacher, bequemer Chef."

Führung beginnt für ihn bei sich selbst, bei der Selbstführung. "Ich bin offen, direkt, ich weiß, ich habe ein großes Temperament, ich kann auch mal übers Ziel hinausschießen. Aber ich habe auch kein Problem, mich später zu entschuldigen." Er beschreibt sich selbst als fordernd, mit Mitarbeitern, "die nur hinterherlaufen", und sich "demütig in ihr Schicksal fügen" habe er seine Probleme. "Wir machen in der Unternehmensführung etwas falsch, wenn wir Zufriedenheit als oberstes Ziel für unsere Mitarbeiter setzen."

Ein gutes Unternehmen setzt sich für ihn "aus der Summe guter Mitarbeiter" zusammen – und die sind für ihn vor allem eines: aktiv. "Ich brauche Mitarbeiter mit Blutdruck, die mitdenken", sagt er. Wichtig sei ihm, dass man Verantwortung übernehme. Wer Fehler mache, könne daraus lernen – und sich dadurch verbessern. "Die Summe vieler engagierter Mitarbeiter in Verbindung mit fähigen Führungskräften – da wird immer automatisch, völlig egal in welchem Business, etwas Gutes dabei herauskommen."

Ob er diese Möglichkeiten auch für EBM-Papst St. Georgen sieht? Die Antwort fällt eindeutig aus. "Mir war relativ schnell klar, dass in dem Unternehmen Potenzial steckt und man aus einer schwierigen Situation mit der starken Basis und dem Fundament, das das Unternehmen hat, herauskommen kann." Bereits die bisherigen Entwicklungen, die Pfeffer als Erfolg verbucht, sind für ihn keine Selbstverständlichkeit. "Ein Unternehmen zu sanieren, ist eine relativ rationale, nüchterne Aktivität", erklärt er. "Man kann es fast vom Schreibtisch ausmachen, um es mal böse zu sagen."

Doch dabei bestünde letztendlich immer die Gefahr, dass man nur die Symptome bekämpft und die Sanierung dadurch keinen nachhaltigen Erfolg hat. "Die eigentlichen Ursachen für das, was bei uns schiefgelaufen ist, liegen tiefer", sagt er. Anpassungen bei der Unternehmensstrategie, den Unternehmensprozessen und auch der Unternehmenskultur seien unumgänglich.

Für den Geschäftsführer ist klar, dass die Sanierung tiefer gehen, ein Umdenken stattfinden muss. "Da ist eine Situation, in der es einem Unternehmen nicht ganz so gut geht, eigentlich sogar eine Chance", meint er. Die Belegschaft habe offen reagiert, als er neue Prozesse einführte.

Pfeffers Vision orientiert sich dabei auch an seinen zwei früheren Arbeitgebern und deren Unternehmenskultur: "Es war immer meine Überlegung, das Beste aus beiden Welten – der traditionell deutschen, technisch-orientieren Unternehmenswelt von Behr und der toughen amerikanischen, methodischen, finanzgetriebenen Unternehmenswelt von Belden – zusammenzuführen."

Dabei sieht sich Pfeffer nach eigener Aussage nicht als alleiniger Macher, sondern eher als "Methodik-Coach". "Meine Rolle als Geschäftsführer mehrerer Geschäftseinheiten ist es nicht, deren Strategien zu entwickeln. Ich will sie dabei begleiten, wo nötig Vorgaben machen, aber letztlich relativ weite Leitplanken setzen." Zudem müsse jeder Bereich des Standorts – Automotive, Lufttechnik, Antriebstechnik – im Einzelnen betrachtet werden, um individuelle Strategien zu entwickeln.

"Als das Unternehmen gegründet wurde, standen einem noch viele Wege offen. Heute ist das anders", meint er. "Es gibt immer noch einen Überfluss an Möglichkeiten, aber die Wettbewerbsintensität in jedem Feld ist ungleich höher als früher. Im Lichte von begrenzten Ressourcen muss man also sehr selektiv und strategisch seine Handlungsfelder selbst bestimmen."

Der 51-Jährige räumt ein: Man habe gehofft, die Probleme bei EBM-Papst St. Georgen klären sich von selbst, alleine über das enorme Wachstum des Unternehmens. "Aber die Realität hat uns eingeholt." Pfeffer soll es nun also, gemeinsam mit Raymond Engelbrecht, richten. Das Unternehmen wieder auf Kurs bringen. Ob er aus den negativen Schlagzeilen künftig positive macht, bleibt abzuwarten. An Ideen und Konzepten für eine Wende mangelt es zumindest nicht.

Johannes Pfeffer ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat fünf Kinder sowie ein Enkelkind. Seine Frau lebt in Tübingen, Pfeffer wohnt in St. Georgen. In seiner Freizeit wandert er, joggt oder fährt Fahrrad. An der Bergstadt gefällt ihm vor allem die Lage mitten in der Natur.