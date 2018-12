St. Georgen In 47 Wanderungen 369 Kilometer geschafft

St. Georgen. Eifrig unterwegs waren auch in diesem Jahr die Wanderfreunde, die sich jeweils am Donnerstag treffen. Wanderführer Franz Dilger hätte gerne seine Wanderkrone an Erwin Jäckle weitergegeben. Da dieser aber krankheitsbedingt ausgefallen ist, schaffte er bei 46 Wanderungen 358 Kilometer und Dilger bei 47 insgesamt 369 Kilometer.