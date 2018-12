St. Georgen Im Handwerk ihre Berufung gefunden

Der 21-jährige Alexander ist vor vier Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Die 18-jährige Sabine ist in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Im Schwarzwald haben die Auszubildenden ihre neue Heimat gefunden.

Für Alexander stand nach dem Umzug schnell fest: Er will von seinem Vater unabhängig sein, er will fest auf eigenen Beinen stehen. "Ich habe gewusst: Nur so lerne ich", sagt er. Zuerst schnupperte er in die Ausbildung zum Automechaniker rein. "Das war nicht meins", stellte er schnell fest. "Auch mein Opa war bereits schon Metzger in der Ukraine", sagt er.

Die größte Barriere ist für den 21-Jährigen nach wie vor die deutsche Sprache. Er lernt in der Schule und bei der Arbeit, und auch die Lektüre des "Schwarzwälder Boten" gehört zum morgendlichen Ritual. "Wenn ich ein Wort nicht verstehe, dann frage ich meine Kollegen. So lerne ich immer mehr neue Wörter", schildert Alexander. Auch eine spezielle App auf dem Handy hilft ihm, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Das schwierigste Wort, das er bis jetzt gelernt hat? "Eichhörnchen", sagt Alexander und schmunzelt. "Ich weiß nicht, wie man das überhaupt aussprechen kann."

Da ist aber auch noch die Sache mit dem Dialekt. In der Wurstküche sei die Kommunikation sowieso schwierig –­weil es hallt und die Maschinen laut laufen, macht Alexanders Chef, Hans Peter Rieckmann, klar. "Da muss ich mich mordsmäßig anstrengen, Hochdeutsch zu sprechen", gibt er zu. "Inzwischen hat Alexander aber schon viele Dialektwörter intus", lobt Rieckmann.

Auch Sabine, die ihre Ausbildung zur Fachverkäuferin macht, hatte die eine oder andere Hürde zu überwinden. In Rheinland-Pfalz ging sie auf die Förderschule –­ wegen der Sprachprobleme. Mittlerweile merkt man davon nichts. Wenn die 18-Jährige hinter der Theke steht und Kunden berät, ist sie voll in ihrem Element. Ein Lächeln, ein paar nette Worte, ein kleines Gespräch. Sie blüht richtig auf –­und ihre Kunden spüren das.

Ausdauer und Kondition sind Voraussetzungen

Auf die Frage, welche Herausforderungen sie im Berufsalltag zu bewältigen hat, antwortet Sabine: "Mit besonderen Kundenwünschen umgehen, die am Anfang als nicht umsetzbar erscheinen, aber am Ende dann doch umsetzbar sind." Das scheint auch ihre Lebensphilosophie zu sein: nicht Umsetzbares doch umzusetzen.

Als Sabine nach St. Georgen umgezogen war, schaffte sie es, auf die Robert-Gerwig-Schule zu wechseln. "Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte", macht sie deutlich. Ihre Ausbildung sieht sie nun als Motivation, noch besser zu werden, ihre Leistungen noch mehr zu steigern. "Viele haben mir die Ausbildung nicht zugetraut und waren skeptisch, weil ich in der Schule so ruhig bin", erinnert sie sich. Umso überraschter seien jetzt die Skeptiker.

"In der Berufsschule ist Sabine Klassenbeste", sagt Rieckmann. Sie nickt bescheiden. Im Rahmen der Ausbildung will die 18-Jährige auch ihren Werkrealschulabschluss nachholen. Dafür muss sie ein gutes Zeugnis haben. "Bis jetzt läuft es gut."

Einfach ist die Ausbildung nicht, daraus machen Sabine und Alexander keinen Hehl. Von 25 Schülern in ihrem Kurs haben sich nur 15 bis zum zweiten Jahr durchgekämpft. "Die Arbeitszeiten sind schwierig. Wir fangen um 5.30 Uhr morgens an", nennt Alexander einen Grund.

Sabine darf anderthalb Stunden später kommen. "Ich muss die Temperatur kontrollieren, die Wurst- und Fleischtheke einräumen, Bestellungen richten und Kunden bedienen." Inzwischen weiß sie, welche Stammkunden an welchen Tagen kommen. Und bei den meisten weiß sie auch, was sie wollen.

"In diesem Beruf braucht man Ausdauer, weil man jeden Tag viel stehen und laufen muss. Man muss kontaktfreudig, höflich, engagiert sein", zählt Sabine auf. Auch die Sorgfalt sei wichtig. "Man muss hier noch viel sorgfältiger sein als in den eigenen vier Wänden", sagt sie.

Bei Alexander ist in der Wurstküche, beim Schlachten und Ausbeinen die körperliche Kondition gefragt: "Wir brauchen viel Kraft. Am Anfang war es ganz schlimm, ich hoffe, dass es mit der Zeit immer leichter wird."

Dass die Menschen wenig Wertschätzung fürs Handwerk haben, erlebt Sabine häufig. "Viele denken, man steht nur an der Theke, aber es ist so viel mehr. Sie wissen nicht, wie vielfältig der Beruf in der Wirklichkeit ist."

Auch Alexander kennt die Vorurteile: "Manche denken, dass es primitive Arbeit ist." Seit er die Ausbildung angefangen hat, sieht er aber immer deutlicher, wie viel man als Metzger wissen, wie viel man beherrschen muss. Für die Zukunft hat der 21-Jährige große Ziele. "Die Ausbildung jetzt ist nur ein Schritt", sagt er. Er spielt mit dem Gedanken, später in die Richtung Lebensmitteltechnologie zu gehen. Auch Sabine hat einiges vor: "Vorerst will ich im Beruf bleiben. Aber ich werde mich sicher fort- und weiterbilden."