St. Georgen Im Gottesdienst wackelt das Dach

Haus wird durch Musik beseelt

Die Hauptarbeit für diesen Abend lag in den Händen von Sabine Porsch. Sie hat in Archiven und in den Pfarrhäusern gestöbert und viele interessante Details gefunden. Zur Begrüßung betonte sie, dass sie viele der vergangenen Veranstaltungen gern noch einmal erleben würde. Sie schwelgte dabei in Erinnerungen, die Rosemarie Ziegler, Klaus Meyer und Lisa Interschick vorgetragen hatten.

Da ist die Einweihung am 23. April 1978 ein wichtiger Punkt gewesen. Zwei Jahre später hat der damalige Hausmeister einen Bericht über seine Arbeit abgegeben, der manchen der Besucher ob der angeführten Arbeiten schmunzeln ließ.