St. Georgen Im Ernstfall ganz schön schlagfertig

St. Georgen. Geprüft wurden vor allem elementare Techniken, die Prüfer achten hierbei auf einen korrekten Stand, fehlerfreie Ausführung der Schlag-, Stoß-, Tritt- und Blocktechniken sowie Fußfegetechniken.

In der Kata, der Zusammensetzung von Einzeltechniken gegen imaginäre Gegner, wurden die Aspekte Kraft, Schnelligkeit, Anspannung, Entspannung, schnelle und langsame Ausführung bewertet. Im Partnertraining stand bei den Jugendlichen und Erwachsenen die Selbstverteidigung im Vordergrund. Angriffs- und Abwehrtechniken, wie sie auf der Straße in einer Ernstkampfsituation vorkommen können, mussten mit einem Partner demonstriert werden. Die Mühen des Trainings haben sich gelohnt, und nach bestandener Prüfung fand das traditionelle Fest "Kodomo no Hi" statt, mit vielen lustigen Spielen und Eisessen.

Bestanden haben die Prüfung: Noemi Rescigno, Martin Becker, Rundeep Azeyedo, Jonas Müller, Maya Kopp, Lien Cerwinski, Lasse Merz, Mathis Merz, Riad Alahmad, Johanna Jablonowski. Rogin Mohammed, Helena Reimer, Maximilian Hein, Milan Heinz, Paul Noah Weisser, Wassim Abdeljabbar, Aya Abdeljabbar, Morris Winterhalter, Julina Lauble, Luca und Julian Öttle, Cedric Bausch, Julian Lauble, Hannes Weisser, Davide Losso, Alexandra Haas, Christian Haas, Janine Weisser, Joshua Richter, Tim Kaiser, Luise Münnich, Niklas Joos, Aleksandr Voronov, Milena Henschel, Mohammed Alahmad, Jano Baumann, Lea und Tom Günther, George Münnich, Simon Weisser und Michele Kirev.