St. Georgen "Ich bin ein sehr offener Mensch"

Netzwerk an Helfern

Sebering kann in beiden Kommunen auf ein gutes Netzwerk an ehrenamtlichen Helfern zurückgreifen. Außerdem arbeitet er Hand in Hand mit den Integrationsbeauftragten der Kommunen, Johannes Menton in Königsfeld und Antonia Musacchio- Torzilli in St. Georgen. Während die Integrationsbeauftragten in erster Linie die zentrale Anlaufstelle für die Kommunen in Integrationsangelegenheiten sind, zwischen Einrichtungen vermitteln und Strukturen schaffen, kümmert sich der Integrationsmanager vor allem um die Belange und die Betreuung des Einzelnen. Zudem ist er Bindeglied zwischen den Flüchtlingen und den ehrenamtlichen Helfern.

Auch die Bürgermeister der Kommunen freuen sich, dass der personenbezogene, aufsuchende Part in der Integrationshilfe, wie es in Fachkreisen heißt, nun mit Sebering als Integrationsmanager abgedeckt ist. "Eine solche Stelle ist hier dringend nötig gewesen, sodass nun auch direkt auf die Sorgen und Angelegenheiten der Flüchtlinge eingegangen werden kann", meint St. Georgens Bürgermeister Michael Rieger. Zudem werde den ehrenamtlichen Helfern nun ein professioneller Ansprechpartner zur Seite gestellt. "Wo wir in Sachen Integration von Flüchtlingen heute stehen, haben wir den Ehrenamtlichen zu verdanken", so Rieger.

Gefördert auf zwei Jahre

Fritz Link, Bürgermeister von Königsfeld, nennt die gemeinsame Stelle als ein weiteres Beispiel der interkommunalen Zusammenarbeit. Die Zuständigkeit für die Flüchtlingsangelegenheiten beider Gemeinden zu jeweils gleichen Teilen bietet Sebering auch eine gewisse Flexibilität. Je nachdem, wo Hilfe gebraucht wird, kann der Integrationsmanager seinen Einsatz anpassen.

Die Stelle des Integrationsmanagers wird auf zwei Jahre aus dem Pakt für Integration des Landes Baden-Württemberg in vollem Umfang finanziert. Die beiden Kommunen sind allerdings bemüht, die Förderung zu verlängern. "Integration ist eine nachhaltige Sache, man muss die Menschen nicht nur über kurze Zeit, sondern langfristig und individuell begleiten", betont Link.

Ab kommender Woche bietet Sven Sebering Sprechzeiten in beiden St. Georgen und Königsfeld an. In St. Georgen ist der Integrationsmanger immer dienstags zwischen 9 und 12 Uhr in der Wirkstatt anzutreffen. Donnerstags bietet er von 14.30 bis 17 Uhr Sprechzeiten in der Gerhart-Hauptmann-Straße 25 an. In Königsfeld ist Sebering immer freitags im Rathaus Zimmer 20 von 9 bis 12 Uhr zu sprechen.