St. Georgen "Hurra, wir fahren nach Berlin!"

St. Georgen. Seit am Dienstag ein Filmteam aus Berlin das Schulleben am TSG gewaltig aufgemischt hat, ist es amtlich: Im Feld der bundesweit 516 Bewerbungen hat es die St. Georgener Club of Rome-Schule "ins Finale", also in die Endrunde der letzten sechs Schulen geschafft. Letzteres hatte sich schon nach dem Schulbesuch von Engagement Global in der Vorwoche angedeutet. Da war schon klar, dass man entweder einen der großen Schulpreise, immerhin mit einem Preisgeld von 5000 Euro verbunden, oder gar den ENSA-Sonderpreis gewinnen wird, der eine fünfstellige Unterstützung im Bereich Interkulturelle Schulbildung verspricht.

Image-Film wird am 21. Juni in Berlin gezeigt

Mit mehr als 20 Schüler-, Eltern- und Lehrervertretern ist das TSG für drei Tage nach Berlin eingeladen, zur Preisverleihung mit attraktivem Rahmenprogramm. An den sechs über ganz Deutschland verteilten Preisträgerschulen 2018 wurden zudem professionelle Image-Filme gedreht, welche erstmals am 21. Juni bei der Preisverleihung in Berlin zu sehen sein werden: "Schon allein das ist ein Gewinn, der uns hilft Schülern oder Eltern künftig das Club of Rome-Schulprofil zu erklären", freut sich Schulleiter Ralf Heinrich.